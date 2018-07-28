Иосиф Кобзон впал в кому

Состояние народного артиста Иосифа Кобзона резко ухудшилось. Певец впал в кому.



По данным СМИ, Кобзону стало хуже в ночь на 28 июля. Певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, а через несколько часов он впал в кому.

В реанимации Иосиф Давыдович находится уже больше недели. Как сообщал Telegram-канал 112, в больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии. Якобы из машины скорой помощи его выносили на носилках.

Состояние Кобзона оценивалось как стабильно тяжелое. Представители артиста при этом утверждали, что Иосиф Давыдович проходит плановое обследование и с ним все в порядке.





Между тем давно известно, что у певца существуют серьезные проблемы со здоровьем. С 2004 года он борется с онкологией. Кобзон перенес несколько операций, после чего ему стало лучше, но победить рак не удалось. Певец неоднократно рассказывал о своей болезни и подробно описывал, через что ему пришлось пройти во время лечения.