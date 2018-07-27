Украинцы изгаляются над госпитализированным Кобзоном

Известие о госпитализации и критическом состоянии Иосифа Кобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшего выздоровления чередуются с проклятиями – в последнем особенно преуспели подписчики с Украины.

Комментаторы не гнушаются самых черных слов в адрес больного артиста. При этом особым разнообразием их послания не отличаются – авторы постов просто копируют друг у друга полюбившиеся им образцы "черного юмора".

"Пишут, что Кобзон скоро будет лечится у доктора Лизы, слушать Задорнова и танцевать под хор Александрова. В добрый путь", - "сострил" один из пользователей Twitter. "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", – заявил очевидец. Неужели опять во вражескую Германию повезут?", – издевается другой "писатель".

По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируют корпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:) — РадиоБабай (@radiobabay) 27 июля 2018 г.

Особенно злобствуют пользователи с Украины. Они не могут простить уроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самые трудные времена. "По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируют корпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", – пишет очередной доморощенный юморист. "По ходу Кобзон отправился дарить пирамидку Мотороле", – соглашается с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзон не дышит: появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину "героя Новороссии", – выплескивает свою злость на страницы соцсети третий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов, – Прим. ред).

Контрастом этой волне ненависти смотрятся записи людей, благодарных народному артисту за его творчество. "Кобзон человек глыба!!Великий человек и артист!!Его можно уважать так же за помощь детдомам и Донбассу..Здоровья ему ..пусть только поправляется", – пишет пользователь.

Кобзон человек глыба!!Великий человек и артист!!Его можно уважать так же за помощь детдомам и Донбассу..Здоровья ему ..пусть только поправляется.. — дульсинея тобосская (@dulsineushka) 27 июля 2018 г.

Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец борется с раком на протяжении последних 13 лет.