Российский певец пропал без вести перед концертом

Бывший солист группы "Динамит" уехал в Муром, где у него был запланирован концерт. Однако со временем он перестал выходить на связь.



Жена Ильи Зудина сообщила, что артист вот уже 16 часов не выходит на связь. По словам Марии, у супруга был запланирован концерт в Муроме, организатором которого он является. Она рассказала, что певец должен был там выступать, поэтому отправился на концерт вместе с организаторами.



Но как только он оказался на месте, он перестал выходить на связь. Мария заявила, что уже обратилась к правоохранительным органам для того, чтобы они помогли найти ее мужа. Известно только то, что Зудину на концерте составил компанию Валерий Сюткин, фотографию с которым он выложил в Instagram. Супруга также обратилась в социальной сети к местным жителям, которые могли видеть экс-солиста "Динамита".

При этом Мария отмечает, что на связь не выходят и организаторы концерта. Однако через некоторое время певец вышел на связь и написал в соцсети, что с ним все в порядке. "Я и не терялся. Просто был без телефона", – ответил он подписчице.

Добрались до Мурома #покойнамнеснитсяпотомучтомынеспим Публикация от Илья Зудин (@zudinilya) 27 Июл 2018 в 7:58 PDT