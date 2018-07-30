Хватал за интимное место: мужа Ани Лорак сняли с другой женщиной в клубе

Пока Ани Лорак кочевала с одного музыкального фестиваля на другой, ее муж был замечен в караоке-баре с некой привлекательной брюнеткой. Мурат смело обнимал ее и даже трогал за лобок.

Мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. "Излапал", "Ну ничо вроде телка. можно и подержаться за лобок, если дает (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.

Пронырливые репортеры узнали, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей. Как компетентно передает Super, Яна – любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе мужа Ани Лорак Dali Park в центре Киева.

Отметим, что сама артистка занята работой. Ани летает с одного музыкального фестиваля на другой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу. "Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, – призналась на днях Лорак. – Эдакая девочка, которая без конца работает и просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю – чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!"

Ани – главный кормилец в семье. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее".