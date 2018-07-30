Трогательное обращение вдовы к Мурату Насырову

Супруга певца Мурата Насырова Наталья Бойко рассказала о том, как живет после смерти любимого мужа. Вместе супруги прожили 14 лет и планировали узаконить свои отношения.

Наталья до сих пор не знает почему погиб ее любимый. Ходили слухи, что в последнее время артист мучался от депрессии, однако Бойко отметает эти предположения.

За день до кончины Мурат подошел к возлюбленной и сообщил, что назначил день и час бракосочетания. Певец даже нашел Наталье идеальное свадебное платье.

Бойко тяжело переживала потерю избранника. Она долгое время не могла переступить порог студии, которую Насыров оборудовал в их квартире.

Женщина призналась, что муж ей редко снится. Иногда она мысленно обращается к возлюбленному: "Бывает, я прошу: приснись мне сегодня! Но он не приходит. Зато чувствую его наяву. В шлейфе любви, радости и доброты, который всегда оставался за Муратом, до сих пор живет наша семья".

Наталья подарила певцу двоих детей. 22-летняя Лия и 18 -летний Аким так же, как и отец, увлекаются музыкой. Старшая выбрала гитару, а младший учится играть на саксофоне. Наталья с детьми приезжают в Алма-Ату несколько раз в год – когда удается вырваться. Останавливаются в доме матери Мурата, навещают его могилу, сообщает Sobesednik.ru.

Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года. За эти десять лет точную причину смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство и даже убийство.