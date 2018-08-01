Мила Кунис рассказала о пытках с Эштоном Катчером

Актриса поделилась самыми яркими моментами жизни с супругом. Оказывается, голливудские знаменитости едва не погибли во время медового месяца.

Кунис побывала на шоу Джимми Феллона "Сегодня вечером", в котором поведала, как роковые случайности чуть не стали последними в их жизни с мужем. По словам артистки, после свадьбы они отправились в медовый месяц на небольшом "дома на колесах" вместе с десятимесячной дочкой и родителями Эштона.

Они и не подозревали, какие сюрпризы готовит им их поездка. Трудности в романтическом путешествии начались, когда в 44-градусную жару у них в машине сломался кондиционер, превратив дорогу в настоящую пытку.

Все семейство ехало, по словам актрисы, ехало как на "консервной банке". Затем семья чуть не заблудилась, потому что картографический сервис завел их на опасную грунтовую дорогу.

Актриса отметила, что они приехали к какой-то скале, а вскоре муж заменил навигатор, который указывал направление движения в местности, где недавно случилось серьезное наводнение. Следующим "сюрпризом" оказались устаревшие туристические пособия, по которым они намеревались приехать в парк развлечений в Калифорнии, но на том месте уже стояли две тюрьмы.

Публикация от Mila Kunis (@kunismilax) 24 Июн 2018 в 12:35 PDT

Напомним, Эштон Катчер и Мила Кунис вместе на протяжении шести лет, три года из которых они состоят в законном браке. В данное время у актеров подрастают дочь и сын.