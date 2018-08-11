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Жаркие поцелуи и танцы: Акиньшина и Шнуров воссоединились

Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look
Сергей Шнуров и Оксана Акиньшина продолжают интриговать публику. Сначала артисты вместе отплясывали на сцене во время концерта "Ленинграда", а позже их сняли целующимися.
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О воссоединении рассказали сами артисты. Сначала Акиньшина опубликовала в  Instagram фотографии и видео со стадиона "Лужники".

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Оказалось, что весь концерт актриса провела рядом с группой. Оксана танцевала прямо на сцене, а иногда и подпевала Сергею.

После выступления пара отправилась в ресторан. Об этом уже оповестил фанатов Шнуров. Он выложил в "сториз" фото поцелуя с Акиньшиной. Судя по кадру, актриса нежно припала к щеке экс-бойфренда.


Народ пришел в восторг от близости своих любимцев. Фанаты надеются, что у Сергея и Оксаны снова вспыхнули чувства, но на этот раз роман будет долгим.

Фото: Соцсети

Напомним, что Оксану Акиньшину и Сергея Шнурова связывает давняя история любви. Они познакомились в 2004 году, когда актрисе было 17 лет, а музыканту 29. Спустя три года пара рассталась.

Автор: Алёна Нестерова11 августа 2018, 11:30
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