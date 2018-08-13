Недолго горевала: брошенную мужем Тату Блюменкранц застали с другим

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц не сокрушается из-за разрушенного брака. Красотка спасается от грустных мыслей о расставании в шумной компании.

В Сеть попал короткий видеоролик, на котором Тата танцует и подпевает звучащей песне в компании подруг и нескольких статных мужчин. "Я напишу красивый роман, в котором я останусь с тобой", – поет она, обращаясь в камеру.

Девушка облачена в откровенное платье с открытой спиной и без бретелек. Серебристый наряд постоянно сползает с груди звезды телестройки, поэтому она подтягивает лиф.

Поклонники отметили, что Блюменкранц недолго горевала из-за скорого развода – мол, нашла утешение с другим. "Тата пошла в отрыв 😂", "Очередной пиар...т.к.их на проекте нет...про них забыли...решили пропиариться😂😂😂а грустит она...бухая потому что (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Отдыхает. Человек на свадьбе,че ей грустить там", – рассуждали поклонницы в Сети.

Публикация от Dom 2 Life ✰ ✰ ✰ от Первых лиц (@dom2.za.kadrom) 12 Авг 2018 в 3:22 PDT

Между тем пока еще муж таты Валерий записал официальное обращение к прессе. Мужчина сообщил, что готов общаться с журналистами только за вознаграждение. "Друзья 21-й век на дворе, любая информация платная, потому что, видите ли, вы такие умные зарабатываете на острых сюжетах, рассказывая это все зрителям, а мы должны это все добровольно делать, а где логика? Если вы зарабатываете – делитесь. Простой принцип экономики", – поведал Блюменкранц.

Публикация от ДОМ НОВОСТЕЙ (@domnews) 12 Авг 2018 в 11:47 PDT

Напомним, что о скором разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. "Придумывать я ничего не буду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе пока никто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2". О причинах расставания звезда телестройки решила умолчать.