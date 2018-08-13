Врачи поставили теряющей вес Джоли неутешительный диагноз

Голливудская актриса Анджелина Джоли сорвала съемки второй части картины "Малефисента". Артистке пришлось обратиться за помощью к психиатрам из-за стремительной потери веса. Из-за расставания с Брэдом Питтом она изводит себя диетами.

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова прокомментировала состояние знаменитости. По словам специалиста, человеку, который зациклен на мнимых недостатках своего тела, необходимо обратиться за медицинской помощью.

"Есть такое определение для этого типа психического расстройства – "дисморфомания" или навязчивая мысль о внешнем недостатке. С реальностью это не имеет ничего общего. Это всего лишь мысль. Иногда речь об одном недостатке, иногда – о нескольких", – цитирует Коршунову НСН.

Психотерапевт отметила, что в этом случае неправильным будет пытаться исправить этот изъян, так как объективно его может не существовать. И даже если от него избавиться, навязчивые мысли не уходят.

Публикация от Экспресс-Новости (@expressnovosti) 12 Авг 2018 в 1:46 PDT

Врач-психиатр рекомендует обращаться к психологу, если думы о внешнем несовершенстве начинают занимать слишком много времени. А уж если случай сложный, и терапия не дает результатов, необходимо идти к психиатру. "Есть препараты, которые позволяют снизить мозговую активность в этой области. Так что Джоли, обратившись к специалисту, сделала правильно", – считает Коршунова.

Медики советуют сладить за тем, сколько времени занимают навязчивые мысли. Если предполагаемые недостатки лишают радости жизни и реального общения, необходимо обращаться за помощью.

Напомним, что из-за стресса, связанного с борьбой за опеку над детьми, актриса значительно похудела – она буквально тает на глазах. При росте 169 сантиметров звезда весит всего 45 килограммов.

