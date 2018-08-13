Безутешная Зудина бросилась к гробу с Брусникиным

В Художественном театре завершилась церемония прощания с актером, режиссером и педагогом Дмитрием Брусникиным. Проститься с ним пришел весь цвет театральной Москвы.

В марте Дмитрий Владимирович прощался с Табаковым, благодарил его и вспоминал, как за спектакль "Он в Аргентине" получил премию Олега Павловича с формулировкой "За возвращение на сцену Художественного театра искусства одного из самых глубоких и оригинальных драматургов современности – Петрушевской". Прошло менее полугода, и в театре простились с самим Брусникиным – на той самой сцене, где шли поставленные им спектакли, где работали его ученики и играл он сам.

Сказать последнее "прости" скоропостижно ушедшему Дмитрию Владимировичу пришли Ирина Апексимова, Ирина Мирошниченко, Ольга Остроумова, Гоша Куценко, Владимир Машков, Юрий Стоянов, Ингеборга Дапкунайте и другие звезды театра и кино. Одной из первых в МХТ появилась вдова Олега Табакова Марина Зудина – в черном платье, пиджаке и темных очках. Ее фигура была исполнена драматизма. Она подошла к гробу и долго молча стояла... Для нее смерть Брусникина стала личным потрясением.

"Это трагично и неожиданно, – плачет безутешная Зудина. – Справедливо или несправедливо – об этом знает только Бог. У Дмитрия была своя студия, было много планов, и вот такой неожиданный обрыв. У него начинался новый этап в жизни, и это добавляет трагизма ситуации. Он был очень порядочным человеком, бесконечно преданным театру – за это я его очень уважала".

Напомним, что 7 августа Дмитрий Брусникин был назначен художественным руководителем театра "Практика", а 9-го режиссера не стало. Его похоронили на Аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с актрисой Натальей Крачковской и писателем Владимиром Войновичем.