Стреляющая глазками Барановская перестала скрывать свою любовь

Телеведущая Юлия Барановская публично призналась в любви к загадочному незнакомцу. Артистка посвятила избраннику пост в соцсетях.

Слухи о том, что у Юлии появился новый ухажер, возникли еще в начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающая ее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.

Теперь же Барановская шлет возлюбленному трогательные послания. Она опубликовала в Instagram гифку, на которой, заигрывая, стреляет глазками на камеру. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь❤️❤️❤️", – написала телеведущая ниже.

Поклонники вначале решили, что это сообщение адресовано ее экс-возлюбленному Андрею Аршавину. Однако звезда опровергла эти предположения. "Я действительно очень скучаю, люблю и жду, вот только не того, про кого вы написали! И еще один момент. Я никогда никому ничего не доказывала. Я просто жила и живу!" – заявила Юлия.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 10 Июн 2018 в 7:04 PDT

Фолловеры очень обрадовались счастью телеведущей. Они долго переживали, что расставание Юлии с отцом ее троих детей скажется на дальнейшей личной жизни, и Барановская никогда не сможет встретить любовь.

"Счастья! Счастья! И ноль внимания на все злые языки, сами сидят толстые и злые у разбитого карата и языком глупым чешут ! Смешно! Юля лучшая женщина и мать!", "Ты, в отношениях!!! Это видно, Счастья!!", "А при чем здесь Аршавин ????неужели Юлия не достойна более мужественного и внимательного мужчину !!! Иногда надо думать что пишите ))))))))", "Вы очень хорошая мама💜 такая женственная, красивая, желаю вам обрести счастье женское🙏🏻 детки, просто прелесть❤️", "Да не ужели для такой красотки мужик не найдется! Счастья тебе Юля! А этот Аршавин так смешно смотрица с дылтой😂😂😂(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудили интернет-обыватели.