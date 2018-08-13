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Шоу-бизнес

Стреляющая глазками Барановская перестала скрывать свою любовь

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Телеведущая Юлия Барановская публично призналась в любви к загадочному незнакомцу. Артистка посвятила избраннику пост в соцсетях.

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Слухи о том, что у Юлии появился новый ухажер, возникли еще в начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающая ее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.

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Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Теперь же Барановская шлет возлюбленному трогательные послания. Она опубликовала в Instagram гифку, на которой, заигрывая, стреляет глазками на камеру. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь❤️❤️❤️", – написала телеведущая ниже.

Поклонники вначале решили, что это сообщение адресовано ее экс-возлюбленному Андрею Аршавину. Однако звезда опровергла эти предположения. "Я действительно очень скучаю, люблю и жду, вот только не того, про кого вы написали! И еще один момент. Я никогда никому ничего не доказывала. Я просто жила и живу!" – заявила Юлия.

Фолловеры очень обрадовались счастью телеведущей. Они долго переживали, что расставание Юлии с отцом ее троих детей скажется на дальнейшей личной жизни, и Барановская никогда не сможет встретить любовь.

"Счастья! Счастья! И ноль внимания на все злые языки, сами сидят толстые и злые у разбитого карата и языком глупым чешут ! Смешно! Юля лучшая женщина и мать!", "Ты, в отношениях!!! Это видно, Счастья!!", "А при чем здесь Аршавин ????неужели Юлия не достойна более мужественного и внимательного мужчину !!! Иногда надо думать что пишите ))))))))", "Вы очень хорошая мама💜 такая женственная, красивая, желаю вам обрести счастье женское🙏🏻 детки, просто прелесть❤️", "Да не ужели для такой красотки мужик не найдется! Счастья тебе Юля! А этот Аршавин так смешно смотрица с дылтой😂😂😂(орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассудили интернет-обыватели.

Автор: Руслана Алексеева13 августа 2018, 14:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская окунулась в грязь на отдыхе

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