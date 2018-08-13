Сексуальная Бондарчук смогла заткнуть за пояс подтянутую Бледанс
У Бледанс и Бондарчук недавно началась новая жизнь. Обе развелись с мужьями и активно пытаются найти новых.
В прошлом году Эвелина пережила развод со своим третьим мужем Александром Семиным. Теперь она одна воспитывает сына Семена, который родился с синдромом Дауна. Все свободное время звезда уделяет наследнику. Однако и о себе не забывает. Артистка не раз отмечала, что мечтает вновь встретить любовь и обрести женское счастье.
Бондарчук немного опережает Бледанс. Светская львица уже завела любовника, который намного младше нее. Новым ухажером светской львицы является 37-летний фотограф Сергей Табунов. Мужчина ни на шаг не отходит от зазнобы. Практически на всех мероприятиях Светлана появляется в компании Сергея.
По всей видимости, статус разведенной женщины мотивирует Светлану и Эвелину держать себя в отличной форме. Звезды то и дело выкладывают в Instagram снимки, на которых демонстрируют результаты многочасовых тренировок и диет.
К примеру, недавно Бледанс опубликовала фото в белоснежном купальнике. Пользователи Сети поразились подтянутому телу артистки. А Бондарчук похвасталась в своем микроблоге кадром, на котором она запечатлена позирующей в откровенном бикини, не оставляющем простора для воображения. Поклонники отметили, что, судя по фото, Светлана на этот раз смогла заткнуть за пояс конкурентку Бледанс, показавшись публике в более сексуальном купальнике.
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