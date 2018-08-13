Адвокат пригрозил Степаненко обнародовать страшный компромат

6 сентября состоится первое судебное заседание по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По ходатайству жены юмориста слушание пройдет в закрытом режиме "для обеспечения права на неприкосновенность частной жизни". Ей ведь, кажется, есть что скрывать.

"Степаненко утверждает, что претендует на 57% имущества, но, если посмотреть исковое заявление, которое я пока не хочу обнародовать, будет понятно, что требования гораздо больше. Если она и дальше будет это утверждать, мне придется обнародовать ее исковое заявление", – заявил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. Он считает, что обнародование документа станет компроматом на артистку и раскроет ее ложь.

Как передает телеканал "360", Жорин утверждает, что Степаненко претендует на денежные счета и раздел жилья. По его словам, предметы, которые представляют ценность для Петросяна, находятся в квартире, где живет его супруга. При этом Хамовнический суд столицы запросил информацию о движении средств на банковских счетах юмористки за последние пять лет. "Вот мы и увидим, кто и что выводил из совместного имущества. Судья данное ходатайство удовлетворила", – цитирует юриста Life.ru.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 12 Авг 2018 в 7:32 PDT

Степаненко и Петросян не общаются друг с другом – их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.

Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры (одной из десятка), где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной полюбовнице.