Подробности состояния перенесшего инсульт Носкова
В пресс-службе Николая Носкова поделились деталями о самочувствии музыканта. Представитель исполнителя отметил, что появившаяся ранее информация о плохом состоянии певца не соответствует действительности.
"Николай Иванович чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию в домашних условиях, в кругу семьи. Всю подробную информацию можно увидеть в социальных сетях артиста, мы публикуем актуальную информацию", – цитирует представителя Носкова РИА Новости.
Как писали Dni.Ru, ранее основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал молиться о здоровье артиста. "Коля сейчас очень болен, у него был инсульт" – заявил он.
Напомним, Николай Носков заставил фанатов переживать за его здоровье в марте 2017 года, когда был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У музыканта диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе, в связи с чем был вынужден отменить гастрольный тур.
Николай Носков – советский и российский музыкант, пятикратный обладатель премии "Золотой граммофон". Выступал в составе групп "Москва" и "Парк Горького".
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