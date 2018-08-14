Заворотнюк высказалась о втором ребенке Кудрявцевой

Актриса Анастасия Заворотнюк поздравила телеведущую Леру Кудрявцеву с рождением наследницы. Звезда пожелала малышке здоровья.

В своем Instagram Анастасия сделала репост фотографии, на которой Лера держит в руке маленькую розовую ножку своей новорожденной крохи. В комментариях звезда сериала "Моя прекрасная няня" написала телеведущей несколько теплых слов.

"Лерочка, поздравляю с рождением долгожданной доченьки! И пусть снова весь привычный мир перевернется с ног на голову, и в семье появится новый центр всеобщего внимания, заботы и бесконечной любви, а все остальное уйдет на второй и третий план. Это счастье, самое настоящее, самое огромное и бесценное! Здоровья малышке и благополучия всей вашей семье!!!" – отметила Заворотнюк.

Фолловеры Насти присоединились к любимице. "Доченька – это счастье! Поздравляю! Молодец, Лера!!!!!!", "Присоединяюсь к поздравлению! Дети – это самое большое богатство! И маме, и малышке – крепкого здоровья!", "Ну все, прощай, маникюрчик, и не до ресничек какое-то время", "С рождением дочери! Растите большие и здоровенькие!"– от всего сердца поздравили Кудрявцеву интернет-обыватели.

Напомним, что девочка появилась на свет 13 августа в подмосковной клинике. По другой версии, она родилась в одной из элитных клиник Майами. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Примечательно, что не так давно находившаяся в положении 47-летняя Кудрявцева стала бабушкой – внука ей подарил 28-летний сын Жан Ленюк.