Родные не могут пристроить тело умершего Успенского

Писатель Эдуард Успенский был человеком очень обеспеченным. У него было несколько домов в разных городах, иномарки. А вот с последним пристанищем автора книг про "Простоквашино" возникли неожиданные сложности.

Родственники не могут определиться с местом упокоения писателя. "В данный момент Успенского перевезли в морг при Центральной клинической больнице Российской академии наук. Точное место похорон Эдуарда Успенского еще не определено, организацией занимается племянник писателя, – цитирует ТАСС источник, близкий к семье писателя. – Вполне возможно, похоронят на Троекуровском кладбище".

Троекуровское кладбище было организовано во второй половине 1970-х годов. Оно считалось престижным, создавалось в первую очередь для видных государственных и политических деятелей и было задумано как "филиал" Новодевичьего. Стоимость захоронения здесь зависит от "престижа" участка и начинается от 1 163 610 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей. Здесь похоронены политик Борис Немцов, актриса Марина Голуб, певица Валентина Толкунова, журналист Анна Политковская...

Напомним, Эдуард Успенский вернулся в Москву в начале августа. До этого он находился в немецкой клинике. На родине ему стало хуже, но от госпитализации писатель отказался. 9 августа стало известно, что Эдуарду Николаевичу потребовалась срочная медицинская помощь – он потерял сознание. Прибывшие врачи отметили, что пациент крайне слаб, и направили к нему специалистов, которые должны были скорректировать лечение от рака. Последние две недели Успенский не вставал с постели. Он скончался в своем доме в Новой Москве.