Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

Эксклюзив Интервью Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине Родные делят шикарное наследство Успенского Дом-2

Выбор читателей

"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Владимир Винокур убит горем
партнеры
Четверг 16 августа
Лента новостей
13:17
В Волгограде автобус насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
13:12
Лечили от бронхита: шокирующие детали смерти онкобольной школьницы из Новосибирска
12:58
Житель Подмосковья украл у соседа по палате ключи и обчистил его квартиру
12:46
Умершую от рака звезду "Что? Где? Когда?" похоронят в Петербурге
12:29
Деревья покалечили четырех москвичей
12:23
45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
12:19
Ростовчане засунули водителя в багажник и угнали такси
12:17
Mini Cooper S: Быстрый. Юркий. Твой.
12:02
Двое омичей закурили в кровати и умерли
11:59
Названа новая цель России в Европе
11:53
Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь
11:51
Олимпийская чемпионка Шушунова умерла в 49 лет от пневмонии
11:46
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
11:14
Землю ждет апокалиптическое столкновение с Нибиру
11:07
Транспортный каркас Новой Москвы построят к 2023 году
11:06
Пили вместе: нетрезвый тюменец бросился с ножом на сына
10:45
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
10:41
Мозг кипит: гнусная выходка Киева шокировала украинцев
10:35
Москвич расстрелял тещу и ранил тестя
10:35
В Москве завершился Фестиваль Турции
10:24
В Казани автоледи отправила в больницу мать с двумя детьми
10:13
Соловьев все объяснил потерявшему разум Доренко
10:01
В Башкирии от удара молнии загорелась квартира
09:43
Самолет с туристами разбился в Италии
09:34
Обнародованы фото избитых отцом-насильником москвичек-убийц
09:24
Звезда фильма "Крестный отец" умерла от рака
09:16
Жена отняла 100 миллионов у нищающего изменника Жукова
09:02
В России впервые разрешили провести гей-парад
08:37
Названа причина расставания Кейт Миддлтон и принца Уильяма
08:31
Шикарная жизнь любовницы Петросяна
22:00
Смертельная тяжба: новое "Простоквашино" могло добить онкобольного Успенского
21:49
Американская армия вторглась в Россию
21:45
Маликов поразил фотографией "беременной" Собчак
21:27
Стало известно число попавших под завал горняков
21:21
К чему снится комета
21:17
Скандал у Дудя: Доренко поспорил с Соловьевым о вкусе своего семени
21:14
Коллега раскрыл сенсационную информацию об Успенском
21:03
На шахте в Свердловской области произошло обрушение
20:51
У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
20:18
Вайкуле дурачится после скандала с Крымом
20:15
Разбившуюся в ДТП фигуристку сняли на видео
20:09
Названа причина обрушения моста в Италии
19:35
"Я в шоке": Максакову выставили монстром на Первом канале
19:24
Внезапный шторм опустошил Москву
18:52
Челябинские единороссы помогут семье Березиных
18:46
Меган Маркл уличили в беременности
18:23
Музыкант "Братьев Грим" женился третий раз
18:21
Грузоперевозки в России выведут из "серой" зоны
18:12
Сергей и Матильда Шнуровы официально развелись
17:54
Во Франции юный турист утонул в глубокой яме
17:44
Пригожин восхитился "голым" фото Билана в полупрозрачных трусах
17:42
Начинающий водитель погиб в аварии с грузовиком
17:18
В Екатеринбурге вторые сутки ищут вышедшую на пять минут сотрудницу "Опоры России"
17:00
В ДТП в центре Волгограда пострадала мать с двумя детьми
16:52
В графике Путина неожиданно появилась свадьба
16:48
Танцы отвязной Поклонской попали на видео
16:45
"Негодяй, самец, похотливый кот": Милонов жестко приложил изменника Соколовского
16:41
Родные не могут пристроить тело умершего Успенского
16:34
Любимые женщины Тимати
16:27
"Единая Россия" показала Путину маленьких героев
16:23
Путин развеселил россиян шуткой о шалунах
16:22
Умер знаменитый летчик-испытатель
16:14
Кожа да кости: исхудавшая Брежнева вызвала оторопь
16:03
Найденный в синяках и с оторванным ухом бизнесмен умер от проблем с сердцем
16:00
Размер пенсий в РФ нужно довести до 20-25 тысяч рублей в ближайшие годы
15:57
"Хорошая жена": Зудина теперь с Домогаровым
15:54
Самбурская завела себе надувного мужчину
15:43
Невзрачную звезду "Папиных дочек" не узнали после преображения
15:32
ЧП в московском метро попало на видео
15:20
Когда ждать третью мировую
15:17
"Жить негде": известная российская актриса нелепо оправдалась за шесть абортов
14:52
Лотерейный билет сделал краснодарца мультимиллионером
14:48
Захарова лишила США звания супермена
14:40
"Качок в пуантах": Волочкова в старом тряпье напугала паралитическим видом
14:26
Московский Кредитный Банк изменил ставки по ипотеке
14:21
В Казани легковушка снесла фонарный столб
14:20
Загитову и Медведеву столкнули лбами
14:14
Названа причина сбоя в московском метро
13:58
Завернутая в рыболовную сеть Глюк’oZа возбудила народ
13:54
Советский певец Тео Майсте умер в 86 лет
13:52
Известная актриса обнищала и поселилась на дереве
13:51
"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую
13:46
В Ижевске в заброшенном карьере утонул ребенок
13:42
"ЕР" поможет подготовиться к новому учебному году
13:36
Ростовчанин зарезал пенсионерку во дворе дома
13:25
Взбалмошная Гузеева резко высказалась об Успенском
13:22
Пьяная пассажирка избила соседку по купе
13:17
Пригожин о пополнении в семье: Я снова молодой отец
13:12
Пассажиров метро атаковал "юбочный маньяк" (видео)
13:08
Дети уехали от потерявшей рассудок Тереховой
13:07
Госдума нацелена на бездефицитный Пенсионный фонд
13:01
Под Москвой 11-летний мальчик плеснул в костер бензин и загорелся
12:48
Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой
12:47
В московском метро встали поезда
12:44
Проблемы Крымского моста нарастают снежным комом
12:38
Пополневшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом
12:33
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
12:10
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
12:00
Названа главная опасность недосыпания
11:57
Бородина рассказала о падении Бузовой и Собчак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
Рождение дочери дорого обошлось Кудрявцевой
Шоу-бизнес

Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович. Фото: https://www.instagram.com/solntcev/?hl=ru
Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович ведут совместное хозяйство, вместе ездят в отпуск и собираются стать родителями. О своих буднях парочка всеми, порой даже самыми интимными подробностями делится в Сети, чем очень раздражает некоторых интернет-обывателей.

Продолжение: Жасмин показала 21-летнего сына-красавца
прочитано 12781 раз

Сейчас Гоген и его зазноба принимают солнечные ванны в Сочи. Чета наслаждается последними деньками уходящего лета на берегу Черного моря. В своем Instagram Солнцев откровенно поведал подписчикам, как проходят их ночи на курорте.

ПО ТЕМЕ

Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова

Раскрыт подлый обман жены-старушки Гогена Солнцева

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Гоген (Илья) Солнцев

Гоген (Илья) Солнцев шоумен

"После с.... хочется и покурить (кальян), и прогуляться по набережной..А чем вы занимаетесь после бурной ночи с любимыми? Что приятнее делать вместе? Кстати, ножки у Кати 😊мои любимые❤️❤️❤️Не то, что у половины нашей эстрады .. НЕ подагрические😬Я любуюсь и завожусь 💪🏼🤤🤗(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал шоумен. Также он прикрепил видеозапись, на которой его старушка-жена прогуливается по набережной в коротеньком платье.

Мнения комментаторов насчет этого поста разделились. Первые попросили Гогена и Екатерину перестать смешить людей и побыстрее закончить эту постановку, так как им уже никто не верит. Вторые намекнули на то, что шоумен страдает психическими отклонениями, раз уж его заводят бабули. Третьи отметили, что такие откровения доводят до тошноты.

"Гоген!! Хватит смешить!!!", "Да уж...красотку ты себе отхватил...не позавидуешь", "Действительно лучше быть дедушкой чем спать с бабушкой... УЖАС..", "Гоген плохой актер, с Катей переигрывает", "бабка цветет и пахнет, пусть насладится. Денежка за пиар капает )))", "Это НЕ нормально,заводиться от бабушки,это болезнь причем серьезная и не излечимая", "Катюше к пенсии надбавка ,каждый зарабатывает так как может 😁", "А после секса Катюшу в кардиологию не отвозят ?", "Давным давно все уже знают, что Катя-это актриса и все постановка. Зачем это продолжать, не понятно", – написали интернет-пользователи.

Автор: Руслана Алексеева16 августа 2018, 08:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых Солнцева и его жены-пенсионерки

567

комментарии

Политика

В графике Путина неожиданно появилась свадьба
Захарова лишила США звания супермена
Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом

Шоу-бизнес

Яббаров из "Дома-2" бросил беременную Рапунцель и закрутил новый роман
Мелочная Степаненко вырывает у загулявшего Петросяна последние часы
Мишулина заявила о новой травле Первого канала
Пугачева зарабатывает 150 тысяч рублей в минуту

Проишествия

Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна

Lifestyle

Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки

Народ негодует
Шоу-бизнес

"Я умираю": инфицированному мужу Бородиной вызвали скорую

Телеведущая рассказала о вирусе супруга
Шоу-бизнес

Шикарная жизнь любовницы Петросяна

Как провинциалка превратилась в стильную леди
Шоу-бизнес

Солнцев довел до тошноты рассказом о сексе с женой-старушкой

Скандальная парочка отдыхает в Сочи

Гороскоп

У Цымбалюк-Романовской появился новый мужчина
Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа

Фоторепортажи

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница
Год без Глаголевой: как живут дочери актрисы
Любимые женщины Тимати
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты

Спорт

Загитову и Медведеву столкнули лбами
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото

Регионы

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru