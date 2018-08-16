Зубная паста и странные видео: как Стриженова борется с раком

Екатерина Стриженова занялась благотворительностью. Ведущая шоу "Время покажет" помогает больным раком детям. Однако многим ее методы не нравятся.

Екатерина приняла участие в благотворительной акции. О ее проведении Стриженова рассказала на своей странице в Instagram.

"Участвую во флешмобе в поддержку настоящих героев – детей, которые победили тяжелые онкозаболевания. За каждый пост splat_global перечислит 10 рублей на счет благотворительного мероприятия "Игры Победителей 2018", участники которых победили еще до старта", – пояснила телеведущая.

К посту Стриженова прикрепила коротенькое видео. В ролике Екатерина держит в руках открытый тюбик зубной пасты и водит по зубам щеткой.

Подписчики акцию Стриженовой не оценили. Многим такая борьба с болезнью показалась странной, мол, лучше бы производитель зубной пасты, да и сама Екатерина, напрямую перечислили деньги в фонд помощи онкобольным, а не занимались пиаром на горе людей.

"A что просто денег перевести СЛАБО! Фу противно!прежде чем что то выкладывать в инсту надо думать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вам с вашим доходом, можно просто денег перевести,а не дебильничать", "А государству слабо поддерживать онкобольных детей. Совсем уже .... противно это все", – написал народ в комментариях к видео.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 12 Авг 2018 в 6:46 PDT

Напомним, ранее Стриженова приняла участие в благотворительном мероприятии фонда "Подари жизнь" "Игры победителей". "Это турнир для детей, которые смогли победить тяжелейший недуг – онкологию! Ребята возвращаются к обычной жизни – без больничных палат и изматывающих процедур", – пояснила ведущая.