Олеся Судзиловская: Сын не считает меня звездой

Олеся Судзиловская блистательно исполнила роль жены мэра маленького города в комедийном сериале "Домашний арест", снятом для показа на новой ОТТ-платформе ТНТ-PREMIER. После премьеры с ней встретился корреспондент Dni.Ru.



Лето для Олеси выдалось насыщенным. Помимо премьеры фильма, она – впервые за много лет! – появилась на театральной сцене в спектакле "Слуга двух господ". "Успела отдохнуть с семьей на море, сейчас еду в Калининград на фестиваль "Короче!", снимаюсь в картине с Эдрианом Полом и Уильямом Шокли, название которой пока держу в секрете, – рассказала Олеся в интервью Dni.Ru. – Словом, жизнь бурлит!"

У актрисы два сына – девятилетний Артем и двухлетний Майк. "Артем не считает меня звездой, для него я просто мама, – улыбается Олеся. – Он сам блестяще работает в школьном театре и знает, что у меня за профессия. Но иногда, как мне кажется, пользуется некоторыми благами, которые дает моя известность и положение – где-то пройти без очереди или "мама, пойди, попроси".

В школе к Артему не относятся иначе, чем к другим детям. "У нас там такие родители, что никого не удивишь звездными мамой и папой, – говорит актриса. – Я там в ряду, что называется. На собрания я хожу сама, а на линейки и спектакли выбираемся всей семьей – с бабушкой, супругом, нянями".

О будущем сына Олеся пока не загадывает. "Рано думать о том, станет ли Артем актером, – пояснила она. – Пусть он пока выбирает, что интереснее всего ему. Пока у него много разных увлечений – хоккей, английский и французский языки, занятия керамикой".

Судзиловская считает себя требовательной мамой. "Я могу сына и наказать, и пожурить, – говорит актриса. – У нас очень серьезное отношение ко времени, правде, неравнодушию. Воспитать это в детях я считаю своей главной необходимостью".