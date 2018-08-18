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Шоу-бизнес

Джигурда назвал невероятную причину нового скандала с Паниным

Алексей Панин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
После скандала с дебошем на борту самолета из Симферополя в Москву актера Алексея Панина поддержал его коллега Никита Джигурда. Эпатажный артист уверен, что все произошедшее – часть целенаправленной кампании по травле таланта.
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Пока очевидцы рассказывают, что Алексей Панин якобы неадекватно вел себя в самолете, а сам он то говорит, что никаких проблем при перелете у него не возникло, то, что они с дочерью просто отказались лететь по своим причинам, общественность пытается сама разобраться в произошедшем. Своим оригинальным видением ситуации поделился актер, поэт и певец Никита Джигурда.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

"Никакого дебоша не было, ничего не было", – цитирует StarHit артиста. Он уверен, что Алексей Панин никак не причастен к произошедшему, а все ролики из салона самолета, гуляющие по Сети – не более чем подделка. "Идет атака, конкуренция", – подчеркнул Никита Джигурда.

Он добавил, что актера пытаются сжить со свету или хотя бы очернить его образ недоброжелатели. "Панин – суперталантливый артист мирового уровня, который при этом высказывает свою позицию как пацан. У нас в шоу-бизнесе такое поведение не нравится, ведь он выдает неприятные секреты известных персонажей. Поэтому против него и идет целенаправленная травля", – рассказал Никита Джигурда.

Напомним, накануне поздно вечером почти на два часа был задержан вылет лайнера Симферополь – Москва. Когда самолет был готов отправиться в путь, Алексей решил встать и походить по салону. Бортпроводники попросили артиста вернуться на место, но он отказался выполнять распоряжение.

Экипажу пришлось прибегнуть к помощи полиции. Панина и его дочь вывели из салона, из-за странного поведения артиста рейс был задержан. Добавим, что представители авиакомпании "Россия" планируют заставить Алексея возместить убытки, связанные с отсрочкой начала полета.

Автор: Геннадий Куприянов18 августа 2018, 11:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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