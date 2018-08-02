Эксперт высказался о таинственном недуге Сергея Жукова

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков сделал заявление, в котором откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. В эксклюзивной беседе с Dni.Ru медицинский директор сети семейных клиник "АВС-медицина" Юлия Сиверцова прокомментировала состояние артиста и объяснила, зачем к его телу прикреплена трубка от таинственного аппарата.

По словам эксперта, здоровье Сергея Жукова пошатнулось из-за проблем с иммунной системой. "Судя по тому, что он говорит и если собрать все, что он говорит, у меня есть предположение, что из-за того, что у него очень сильно упал иммунитет и, вот как он говорит, у него плохо заживают раны, скорее всего, это аппарат так называемой лазерной очистки крови", – сообщила Юлия Сиверцова.

Специалист отметила, что сейчас это очень популярная процедура. "Кровь как бы прогоняется через этот аппарат", – объяснила действие механизма она. "Ничего страшного с Сергеем Жуковым не происходит. Это такая процедура, когда ты ложишься, и тебе вводится игла внутривенно, и твоя кровь пропускается через аппарат, их масса, много разных вариантов... В общем, лазерное очищение крови для поднятия иммунитета. Это вероятность 99%", – убеждена эксперт.

Сам Жуков объяснил, что на протяжении многих лет так много работал, что у него не было времени заняться здоровьем. В итоге организм дал сбой. "В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к консилиуму врачей, которые начали решать проблему", – сообщил артист на своей страничке в Instagram.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

Певец успокоил фанатов. "Я не прикован к постели, я абсолютно подвижен, но, к сожалению, по настоянию врачей я должен ежедневно получать процедуры, находиться в больничных кабинетах, быть привязанным к аппарату, который я должен носить с собой 24 часа в сутки", – сказал он, продемонстрировав устройство.