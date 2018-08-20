Шубская растрогала фотографией новорожденного сына

Актриса и модель Анастасия Шубская растрогала своих поклонников. Супруга Александра Овечкина опубликовала в микроблоге снимок новорожденного Сережи.

Отец Насти – Кирилл Шубской – на днях прилетел в Москву, чтобы познакомиться с внуком, который родился 18 августа. Актриса запечатлела момент их встречи и выложила снимок в "сториз" своего Instagram.

Анастасия Шубская – дочь знаменитой актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Сережа, как назвали сына счастливые супруги, родился спустя год после ее смерти. Глаголева была больна раком, но тщательно скрывала это от окружающих. Ее уход стал шоком для друзей, коллег и поклонников.

Муж Насти, известный хоккеист Александр Овечкин, ранее показал подписчикам первое фото с сыном. Но на том снимке видна только ножка младенца, которую держит папина рука. Поклонники звезд удивились, узнав, что пара дала сыну довольно обычное имя – Сергей.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) 18 Авг 2018 в 9:24 PDT

Позже удивление развеялось: супруги объяснили, что назвали малыша в честь старшего брата Александра. Овечкину было десять лет, когда Сергей погиб в автокатастрофе. Российский хоккеист неоднократно подчеркивал в интервью, что всегда гордился братом, и надеется, что тот также гордится Александром, наблюдая за ним с небес.

Как напомнило издание StarHit, лето 2018-го стало одним из самых важных в жизни знаменитого спортсмена Александра Овечкина. В начале июня он стал обладателем Кубка Стэнли. Александр – первый хоккеист из России, забивший 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. А в августе супруга подарила ему сына.

