Мучительная смерть мужа актрисы Зайцевой обескуражила Корчевникова

Актриса Людмила Зайцева, известная по фильму "А зори здесь тихие...", стала героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". Артистка откровенно рассказала о личной жизни.

Людмила с ранних лет знала, что станет актрисой. Поэтому, когда в театральный вуз ее дважды не взяли, она не опустила рук. Зайцева решилась на третью попытку и не прогадала – ее приняли. И уже на втором курсе состоялся ее дебют в кино.

Всенародную известность Людмила получила после съемок в фильме Станислава Ростоцкого "А зори здесь тихие...". Роль сержанта Кирьяновой открыла для Зайцевой многие двери: она стала получать интересные предложения о съемках в фильмах, а также много работала в театре.

В студенческие годы актриса была влюблена в сокурсника Сергея Милованова, но он не отвечал ей взаимностью. После университета Людмила долго не могла наладить личную жизнь. Через некоторое время Зайцева вышла замуж за физика, который очень любил кино. "Мы хорошо жили. Его семья меня приняла. Сначала я была рада, что он из другой сферы, но потом жизнь стала нас постепенно и безболезненно разводить. Были вместе восемь лет и расстались спокойно", – вспоминает актриса.

В первом замужестве у звезды не было детей. Людмила всю себя посвящала профессии и о наследнике не задумывалась. Однако, когда она встретила любовь всей жизни – сценариста и актера Геннадия Воронина, все изменилось. В браке с ним Зайцева наконец-то стала мамой – у пары родилась дочь Василиса. "Гена был детдомовец, но с очень нежной душой. И у нас были все эти годы все равно сложные отношения, я была известной артисткой, а он – провинциальным актером и всегда твердо стоял на земле", – рассказывает Людмила.

Супруг Зайцевой так и не смог реализоваться в профессии, хоть и посвятил актерскому ремеслу всю свою жизнь. "У него психика была здорова, а душа скорбела. Иногда и в алкоголе скорбь лечил, он страшно страдал", – говорит Людмила. Воронин начал терять здоровье: пережил инфаркт, а после инсульт – и в итоге начал угасать.

"Мы даже дачку купили небольшую, он начинал восстанавливаться и хотел не быть обузой для своей семьи, но ему было тяжело. Когда он уже лежал в больнице, он не хотел жить. Он умер через год после рождения внука. Василиса – папина дочь, она трудно переживала его уход. Сейчас у нее трое детей", – рассказывает Зайцева. Актриса отмечает, что не смирилась с потерей любимого, она все еще испытывает сильную горечь.