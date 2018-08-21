Видео из нового сезона шоу "Импровизация" утекло в Сеть

На телеканале ТНТ стартует новый сезон шоу программы "Импровизация". Постоянные участники смогли прокачать свои способности до высочайшего уровня. Парни могут вмиг остроумно ответить на любой вопрос и моментально найти выход из любой ситуации.

Стоит отметить, что "Импровизация" – это шоу на российском телевидении, в котором нет никакого сценария. Ведущий Павел Воля предлагает участникам самые курьезные ситуации, а те импровизируют на ходу.

Каждый выпуск может похвастать звездными гостями, которые проходят испытания с остальными участниками программы. В новом сезоне "Импровизации" свои навыки продемонстрируют Сергей Гореликов, Надежда Сысоева, Александр Незлобин и многие другие.