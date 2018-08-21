Сделала ЭКО: Малахов разнюхал о беременности 49-летней Бледанс

Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на серьезный шаг. Она планирует родить третьего ребенка с помощью ЭКО.

После расставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить отношения. В следующем году Бледанс исполнится 50, и шанс, что она еще раз станет матерью, может навсегда исчезнуть. Поэтому Эвелина решила больше не ждать любви, а забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

Ранее в интервью артистка признавалась, что всегда мечтала о дочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за несчастного случая девочка родилась мертвой.

Артистка так сильно грезит третьим ребенком, что готова растить его в одиночестве. "Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей", – цитирует Эвелину StarHit.

Перед тем как обратиться к медикам, Эвелина посетила родину знаменитой ясновидящей Ванги. В Болгарии телеведущая молилась, чтобы судьба дала ей еще один шанс.

Актриса сделала ЭКО в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Процедура проводилась в одной из клиник Москвы, и о результатах говорить пока рано, но Бледанс настроена на положительный ответ. Отметим, что мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не раскрывает. Бледанс призналась, что изначально даже не рассматривала суррогатное материнство, будучи убежденной, что сможет выносить ребенка сама.

Напомним, что у Бледанс два сына. Николай родился в браке с израильским бизнесменом. Младший, Семен, появился на свет в 2012 году, когда артистка уже состояла в отношениях с продюсером Александром Семиным.

