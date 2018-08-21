"Семейно отметили": Тарасов о появлении в гостях у Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов высказался о новом проекте своей экс-супруги телеведущей Ольги Бузовой. Спортсмен не будет смотреть ее новое шоу.

После внезапного появления Дмитрия Тарасова с семьей в заведении, в котором проходила презентация нового проекта Ольги "Замуж за Бузову", многие решили, что отношения между бывшими супругами наладились, другие же подумали, что это просто провокация. Чтобы выяснить так ли это, журналист YouTube-канала "Пушка" Саша Сорокин дозвонился до футболиста, чтобы узнать, как именно Дмитрий оказался на мероприятии.

Разговор не заладился, Тарасов даже не понял о какой презентации идет речь. "Я оказался на мероприятии своем, у меня были крестины дочери. А какое мероприятие было? У меня был прекрасный день, мы крестили дочку нашу с женой, и все поехали семейно отметить это мероприятие", – рассказал спортсмен. Также Дмитрий заявил, что не будет смотреть шоу Ольги: "Я об этом не слышал и слышать не хочу".

Напомним, вчера, 20 августа, в центре Москвы в ресторане "Чайка" собрались журналисты всех ведущих отечественных СМИ – Ольга планировала представить свое новое шоу "Замуж за Бузову", где она выступит в качестве невесты. И пока поющая телеведущая только готовилась приехать на мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасов вместе с мамой, дочерью и женой.

Через некоторое время в заведении появилась и сама Ольга Бузова. Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и просто светилась от счастья. До сегодняшнего дня было неизвестно приехало семейство Тарасова просто пообедать, или все же решило стать гостем презентации Ольги.