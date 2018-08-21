Рапунцель после истерики заявила об уходе из "Дома-2"

У звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель сдали нервы. Молодая мама решила покинуть шоу через месяц после возвращения.

Ольга заявила, что устала от давления, которое на нее оказывают участники телестройки. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка и плохо следит за дочерью, мол, вечно грязно, девочка постоянно плачет, а на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.

Рапунцель уверена, что ведущие и другие участники телестройки пытаются выжить ее с периметра: провоцируют на конфликты, пытаются рассорить с мужем, сестрой и матерью. "Я занимаюсь делами, стираю одежду для малышки, а они мешают. Хотят показать, что я не занимаюсь дочерью", – пожаловалась Ольга и добавила, что ей хочется отдохнуть и она надеется на понимание.

После очередного скандала на лобном месте ее супруг Дмитрий Дмитренко заявил об уходе из "Дома-2". "Я уже по горло сыт. Одной ногой здесь, а другой за периметром. Сейчас я приму решение, и мы уйдем", – сказал он.

Отметим, что молодая мама получает упреки не только от жителей поляны, но и от ведущих проекта. Ранее Ольга Орлова в приватной беседе с Рапунцель и ее мужем сообщила, что многие отмечают, мол, Ольга не уделяет дочери достаточно внимания: оставляет малышку на попечение родственников, а сама спит целый день. На эти слова звезда "Дома-2" отреагировала истерикой.

Она заявила, что на нее наговаривают завистники. "В 7 утра встала, в отличие от некоторых. Весь дом спит, я гуляю с ребенком. Она у меня не спит с 7 до 9. Потом спустилась мама, взяла у меня Василису, я немного вздремнула. Это вранье, я не сплю до двух часов! Я сплю потом, когда уже действительно хочу немножечко отдохнуть…" – кричала в слезах Ольга.