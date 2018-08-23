У Кейт Миддлтон и принца Уильяма отобрали детей

Члены британской королевской семьи вынуждены руководствоваться правилами, которые кажутся устаревшими, а порой и абсурдными. Эти предписания сильно осложняют жизнь монаршим отпрыскам.

Как сообщает News.com.au, Кейт Миддлтон и принц Уильям не являются законными представителями собственных детей. Все решения, касающиеся настоящего и будущего пятилетнего Джорджа, трехлетней Шарлотты и четырехмесячного Луи, принимает Елизавета II.

Королева выбирает, в какую школу будут ходить ее правнуки, занимается подбором нянь и гувернанток, отвечает за воспитание и образование, без ее официального согласия Кейт и Уильям не могут даже вывезти детей за границу. Такая же участь ждет будущих детей Меган Маркл и принца Гарри.

Закон, которому уже 300 лет, гласит, что официальным опекуном над маленькими принцами является суверен – королева Великобритании. В случае ее смерти законным представителем малышей до достижения ими совершеннолетия станет следующий монарх, сын Елизаветы Чарльз.

Это правило было установлено в 18-м веке, когда на английском престоле сидел Георг I. У монарха были очень плохие отношения с сыном, поэтому он создал указ, который позволял передать трон внукам, в обход детей. Георг стал опекуном наследников собственного сына. С тех пор закон ни разу не нарушался.

Елизавета II была официальным представителем Гарри и Уильяма. Когда их отец, принц Чарльз, захотел взять сыновей в Шотландию, ему пришлось просить у королевы официального разрешения на путешествие. Елизавета II пошла наследнику навстречу, а вот когда ее невестка Диана пожелала вывезти мальчиков в Австралию, получила решительный отказ.