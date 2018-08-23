Брошенная Биланом модель поправилась на 20 килограммов

Экс-невеста певца Димы Билана, модель Елена Кулецкая ожидает второго ребенка. Красотка наслаждается вольностями, которые ей предоставляет интересное положение, и уже поплатилась за это.

Модель стала баловать себя вкусными блюдами, перестала отказываться от сладостей и набрала 20 килограммов. Для красотки это было настоящим шоком. Так много она еще никогда не весила.

"Каждое хомячество влечет за собой расплату 🙄 (…) Вчера я впервые в жизни увидела на весах цифру 8... В НАЧАЛЕ показателя веса 😱😳😭 Наутро, правда, восьмерочка снова переместилась на вторую позицию, показав стабильный для последних 3х недель вес– 78кг. Но и это все равно +20кг 😠🤬 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась Кулецкая подписчикам в Instagram.

В течение пары-тройки недель Елена должна стать дважды мамой. Она и ее муж Станислав Романовский мечтали о втором наследнике, но не ожидали, что все произойдет так быстро. В мае ее дочке Нике исполнилось лишь два года.

"Несмотря на порядочный срок, я все еще в шоке. Нет мы, конечно, знали, откуда дети берутся, и даже в грандиозных мечтах строили планы на 2х летний интервал, но... 2 полоски стали для меня неожиданностью. Побудившей, кстати, срочно сворачивать молочную лавочку – дада, не наоборот, как тут предположили 🙈😆 Мне потребовалась неделя, чтобы отправиться к врачу за подтверждением", – рассказала модель фолловерам.

Дальше, по словам Кулецкой, оставалось самое сложное: целую неделю не признаваться мужу в интересном положении, чтобы приготовить "магический сюрприз" на Новый год.

Елена скрывает пол будущего малыша, но у поклонников на этот счет уже есть теория. Как-то модель, отвечая на вопрос о том, кто у нее родится, разместила ответ, что они с мужем "шифруются", на голубом фоне. Это дало интернет-обывателям повод думать, что пара ждет сына.

Напомним, что Елена Кулецкая прославилась не только благодаря успешной модельной карьере, но и роману с певцом Димой Биланом. В 2008 году перед конкурсом "Евровидение" артист обещал в случае победы жениться на модели.

Выиграв, Дима предпочел остаться холостяком и бросил красотку, хотя помолвка была громкой: публичное признание в любви, кольцо за 25 тысяч евро... Кулецкая недолго горевала в одиночестве. В августе 2014 года модель вышла замуж за оператора Станислава Романовского.