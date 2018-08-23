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Шоу-бизнес

Конец семье: изнасилованная Шурыгина закрутила с новым мужчиной

Кадр youtube.com
Прославившаяся на всю страну Диана Шурыгина не может успокоиться. Казалось бы, встретила хорошего мальчика, вышла замуж, несмотря на скандальное прошлое. Живи да радуйся! Но, судя по всему, дважды изнасилованной ульяновской девице этот вариант не подходит.

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Диана давно почувствовала себя звездой – с многочисленными фанатами, гламуром. Она делится советами о правильном питании, посещает салоны красоты, ходит на эпиляцию, хвастается новыми татуировками... "Каждый смотрит на Диану с особым восхищением, ведь не влюбиться в нее просто невозможно, ее трудолюбию и упорству можно только позавидовать, а перед ее природным обаянием невозможно устоять", – говорится на официальной странице Шурыгиной.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

А какая звезда без шумной личной жизни, без любовников и воздыхателей?! Недавно Шурыгина была замечена в одном из клубов в компании с неизвестным бородачом. На этот раз она показывала пальцами не "на донышке", а конструировала "сердечко" вместе с партнером.

При этом поклонники заметили, что в статусе ее мужа Андрея Шлянина на странице в соцсети "ВКонтакте" исчезла информация о том, что он-де женат на Диане. Словно ничего и не было. Тишина.

Кто знает, что на самом деле происходит в семье дважды изнасилованной красавицы. Возможно, не за горами новый скандал, шумные телешоу с выяснением отношений и дележкой имущества. А каждый эфир – это прибыль, шумиха, новые подписчики и, как следствие, возможность заработать на рекламе.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555)

Напомним, что весной 2016 года Диану Шурыгину изнасиловали. Благодаря этому на жительницу Ульяновска обрушилась такая слава, которая не снилась многим российским звездам. Истории девушки были посвящены пять скандальных эфиров телепередачи "Пусть говорят", благодаря которой Диана стала известна на всю страну. 

Автор: Иван Губкин23 августа 2018, 11:08
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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