После сообщений о разводе Краско вступился за изменницу-жену

Народный артист Иван Краско вновь вступился за 27-летнюю супругу Наталью Шевель. Артист не может понять, почему общественность не верит в крепость их брака.

В начале недели Иван Иванович неосторожно заявил в интервью, что его благоверная Наталья Шевель с ним давно не живет. Несколько месяцев назад красотка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье.

Артист уверил, что вопрос с расставанием назрел давно, ведь у их семьи нет будущего – Шевель не желает заводить с ним детей. Якобы он хочет вернуться к экс-жене Наталье Вяль, так как у них двое сыновей. Да и Шевель не против такой рокировки.

Однако сейчас 87-летней Краско говорит совершенно противоположное. Он удивлен, откуда взялись сплетни о их расставании. Артист уверяет, что вместе они будут жить долго и счастливо.

"Началась преждевременная вспышка слухов. Ни о каком разводе нет и речи. В нашей семье все хорошо. Так оно и будет в дальнейшем, даже не сомневайтесь", – цитирует Краско StarHit.

Звезда советского кино полагает, что эту информацию выгодно распространять тем, "кто гонится за сенсацией". Иван Иванович уверен в искренности чувств возлюбленной, ведь у него нет ничего за душой.

С женой они живут в маленькой комнате квартиры, которую делят с другими родственниками Краско. Впрочем, если Наталья захочет развода, актер вряд ли будет препятствовать.

Отметим, что в январе этого года Шевель была замечена в объятиях молодого фитнес-тренера Александра. Девушку заподозрили в изменах знаменитому супругу. За Наталью вступился Иван Иванович: он заявил, что все это просто пиар.