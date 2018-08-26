71-летняя Ротару в реанимации перестала узнавать людей

Народная артистка СССР София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы. По предварительным данным, певица упала в обморок и потеряла память.

Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.

Приехавшая на место скорая увезла исполнительницу в реанимацию. По словам врачей, певица находится в сознании, передает портал Ufa1.ru.

Позже была названа возможная причина недомогания у артистки. "Ротару упала в обморок, потому что у нее произошел резкий скачок давления", – заявила медсестра из уфимской клиники. Более того, по словам инсайдера, очнувшись, певица потеряла память и не понимала, где находится, а также не узнавала людей.

Стоит отметить, что сейчас артисте якобы стало лучше. "Память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать. У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо", – уточнили медики.

Примечательно, что директор Софии Ротару не подтвердил информацию о госпитализации артистки в Уфе, пишет Пятый канал. Сергей Лавров лишь отметил, что певица действительно выступала на корпоративном мероприятии. Больше никакой информации он не сообщил.