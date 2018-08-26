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Потерявшая память Ротару сделала громкое заявление

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Новость о срочной госпитализации певицы Софии Ротару повергло общественность в шок. В связи с этом артистка лично  обратилась к поклонникам, чтобы прояснить ситуацию.

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После известий о том, что накануне Софии Ротару стало плохо, в Instagram певицы появился пост, опровергающий эту информацию. "Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем… Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", – написала артистка.

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София Ротару

София Ротару певица, актриса

Поклонники вокалистки ответили звезде множеством добрых пожеланий. "Дай Бог вам здоровья!", "Отдыхайте побольше... Частые поездки очень тяжело переносятся. Очень переживаем за Ваше здоровье. Бодрости духа Вам и долголетия!", – написали пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР София Ротару госпитализирована в одну из больниц Уфы. По предварительным данным, певица упала в обморок и потеряла память.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого! ��❤️

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)


Источники из уфимской больницы рассказали, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия. В конце выступления певица почувствовала слабость.


26 августа 2018, 15:46
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что годы сделали с Ротару

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