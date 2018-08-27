Шубская решилась показать своего сына
Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже обзавелся кроссовками и спортивной формой. Это подарки от спонсоров и друзей звездной пары, которые считают, что младшнго Овечкина непременно ждет спортивная карьера.
Однако родители не ставят перед собой цели вылепить из наследника легенду спорта и звезду хоккея. Ови, конечно, поможет сыну в спортивном плане – но только если у того проявится выраженный талант, отметила Шубская.
"Если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со мной абсолютно солидарен в этом", – приводит слова Анастасии издание "7 дней".
Публика увидит наследника звездного семейства сразу после крестин – родители не собираются долго прятать малыша. "Все-таки Саша — публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша", – пояснила Анастасия.
У Александра Овечкина родился сын:https://t.co/6UVx1yfRoU#Хоккей #Овечкин pic.twitter.com/D8PzuQ2Kp2— Пятый канал Новости (@5tv) 19 августа 2018 г.
Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился неделю назад. Назвали малыша Сергеем – в честь брата легендарного хоккеиста, погибшего в автокатастрофе. Общественности наследника пока не представили: счастливые родители представили в Сети лишь одну фотографию ножки младенца в папиной руке.
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