Шубская решилась показать своего сына

Наследника "Александра Великого" недолго будут прятать от общественности. Сын известного хоккеиста – персона публичная, так что его представят сразу же после крестин.

Сын Александра Овечкина и Анастасии Шубской уже обзавелся кроссовками и спортивной формой. Это подарки от спонсоров и друзей звездной пары, которые считают, что младшнго Овечкина непременно ждет спортивная карьера.

Однако родители не ставят перед собой цели вылепить из наследника легенду спорта и звезду хоккея. Ови, конечно, поможет сыну в спортивном плане – но только если у того проявится выраженный талант, отметила Шубская.

"Если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со мной абсолютно солидарен в этом", – приводит слова Анастасии издание "7 дней".

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 18 Авг 2018 в 9:18 PDT

Публика увидит наследника звездного семейства сразу после крестин – родители не собираются долго прятать малыша. "Все-таки Саша — публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей – верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша", – пояснила Анастасия.

Первенец Александра Овечкина и Анастасии Шубской родился неделю назад. Назвали малыша Сергеем – в честь брата легендарного хоккеиста, погибшего в автокатастрофе. Общественности наследника пока не представили: счастливые родители представили в Сети лишь одну фотографию ножки младенца в папиной руке.