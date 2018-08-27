Пелагея потеряла лицо после уколов красоты

Певицы Пелагея и Наталья Подольская шокировали поклонников совместным фото. Артистки показались фолловерам невероятно похожими.

Звезды встретились случайно в одном из московских кафе. Пелагея и Наталья очень мило побеседовали и перед расставанием сделали совместное фото, которое Подольская опубликовала в Instagram.

"Вот кого я встретила в детском ресторане в субботу вечером😁😁😁😁😁 Пелагея моя дорогая 😃😃😃❤️❤️❤️❤️❤️", – написала знаменитость под снимком. Кадр вызвал удивление у многих поклонников фолк-певицы.

Пользователи Сети отметили, что девушки потрясающе выглядят: стройные, свежие, яркие, однако кажутся на снимке невероятно похожими. Поклонники предположили, что Пелагея и Наталья ходят к одному косметологу, а, как известно, уколы красоты "скрадывают" индивидуальность. Отметим, что были и те, кто сходства не увидел.

"Как вы похожи 😁🤔 скулы и губы 👄 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицы-подружки!❤️🤗", "Кто это?", "Одно лицо", "Вы с Пелагеей очень похожи , как сестры ...", "Ой Не знаю Наталья Полина Вы совсем разные я не вижу внешнего сходства каждая имеет свой шарм", "Все стали на одно лицо...", "один косметолог видимо 😷", "Очень по доброму щечка к щечке :-)", "Пелагея ! Как хорошо выглядит !!!", "Пелагею не узнаю....", "я тоже подумала,что сестра ее))потом прочитала,что Пелагея)))даже не узнала ее)", "А вы еще и похожи!", "и правда похожи 🤞", "Вот эта справа Пилагея?" – рассуждали интернет–обыватели.

Отметим, что Пелагея не любит делиться подробностями личной жизни. Она отказалась от соцсетей и редко бывает на светских мероприятиях, так как предпочитает проводить время с близкими, поэтому ее свежие снимки – настоящая редкость.