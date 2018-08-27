Популярная телеведущая оказалась инфицирована

Поклонники звезды Первого канала Яны Кошкиной обеспокоены. Ведь пышногрудую красавицу отвезли в больницу прямо со съемочной площадки.

"Врачи поставили Кошкиной диагноз "пневмония", – сообщил Dni.Ru представитель телеведущей. – Это воспаление легочной ткани, как правило, инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол. Но опасность ей сейчас не угрожает, врачи сделали все возможное. Яна чувствует себя нормально, даже попросила друзей посоветовать ей для просмотра фильмы "со смыслом".

Напомним, что вечером 24 августа Кошкина огорошила подписчиков в социальной сети Instagram: "Доработалась с температурой. Теперь заслуженный "отдых" в больничке. А Вы как проводите вечер пятницы?" К посту Яна добавила фото. На снимке звезда Первого канала сидит на больничной койке, к ее руке прикреплена капельница.

Пневмония – очень коварная инфекционная болезнь. Особенно подвержены ей курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем. Если вовремя не обратиться за помощью к медикам, может случиться страшное. При поражении двух легких лечение проводится строго в стационарных условиях. Внезапное ухудшение состояния может в короткие сроки привести к летальному исходу, если рядом не окажется реаниматологов и специальной медицинской техники. Например, 47-летний Олег Яковлев был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом "двусторонняя пневмония легких". Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти бывшего солиста группы "Иванушки" не удалось.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) 26 Авг 2018 в 9:42 PDT

По статистике двусторонняя пневмония легких в год забирает более 1,5 миллиона человеческих жизней... У взрослых пациентов болезнь развивается как следствие попадания в верхние легочные пути болезненных микроорганизмов, которые приводят к воспалению легочной ткани.