"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков
Сотрудники медучреждения рассказали подробности пребывания знаменитости в их лечебном учреждении. Исполнительницу с подозрением на инсульт доставили с концерта в Уфимскую больницу скорой медицинской помощи.
"Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, я умру? Неужели я умру?", – цитирует медсестру сайт "Комсомольская правда". По ее словам, артистке срочно сделали МРТ. К счастью, диагноз "кровоизлияние в мозг" не подтвердился.
"У Софии Михайловны диагностировали "Транзиторную ишемическую атаку", – объяснил источник в больнице. Это нарушение кровообращения головного мозга, но без развития острого инсульта. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов.
Оказалось, что Ротару неправильно принимала некоторые лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.
Врачи настаивали, чтобы исполнительницы пробыла в медцентре еще пять дней. Тем более, у нее не до конца восстановилась память. Однако звезда настояла на выписке.
Ранее сообщалось, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали.
Пользователи Сети не остались равнодушны
Сына Овечкина нельзя долго прятать от публики
63-летняя женщина легла под нож хирурга
У артистки нарушение кровообращения головного мозга