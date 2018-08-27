"Неужели я умру?": госпитализированная Ротару напугала медиков

Певица два дня провела в башкирской реанимации после того, как упала в обморок на концерте в Уфе. Вечером 27 августа Софию Ротару отпустили домой.

Сотрудники медучреждения рассказали подробности пребывания знаменитости в их лечебном учреждении. Исполнительницу с подозрением на инсульт доставили с концерта в Уфимскую больницу скорой медицинской помощи.

"Когда певицу везли на каталке в отделение реанимации, Ротару пришла в себя. Она стала без конца повторять: "Девочки, я умру? Неужели я умру?", – цитирует медсестру сайт "Комсомольская правда". По ее словам, артистке срочно сделали МРТ. К счастью, диагноз "кровоизлияние в мозг" не подтвердился.

"У Софии Михайловны диагностировали "Транзиторную ишемическую атаку", – объяснил источник в больнице. Это нарушение кровообращения головного мозга, но без развития острого инсульта. Кроме того, у пациентки оказались следы множественных очагов старых инсультов.

Оказалось, что Ротару неправильно принимала некоторые лекарства. А препараты, которые борются с тромбами, совсем не пила.

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 26 Авг 2018 в 3:41 PDT

Врачи настаивали, чтобы исполнительницы пробыла в медцентре еще пять дней. Тем более, у нее не до конца восстановилась память. Однако звезда настояла на выписке.

Ранее сообщалось, что 71-летней Ротару стало плохо во время мероприятия в Уфе. В конце выступления она почувствовала слабость и потеряла сознание. Исполнительницу срочно госпитализировали.