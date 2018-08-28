"Деньги в офшор вывела": скандальное заявление роскошной Цымбалюк-Романовской

Все лето о бывшей жене Джигарханяна не было ничего слышно. Поклонники забили тревогу – мол, не случилось ли чего плохого с киевской пианисткой. Слава богу, признанная всеми красавица появилась. Да не одна, а с певцом Прохором Шаляпиным.

И вот уже обложки крупных изданий украшают якобы случайно сделанные снимки Шаляпина и Цымбалюк-Романовской. Журналисты караулят их в кустах, надеясь на горячий эксклюзив. "На каком дереве они сидели?" – удивляется Прохор работе папарацци, глядя на совместные с Виталиной кадры.

Соседи красавицы уверяют, что смазливый Прохор часто бывает в гостях у пианистки – мол, это ее любовник. "Иногда музицируем у меня дома", – заявила сама Цымбалюк-Романовская журналистам.



А поклонники гадают: как называют друг друга бывшая жена Джигарханяна и бывший любовник Калашниковой и Копенкиной. Ведь в паспортах у обоих – другие имена, нежели те, которые знает публика, – Виктория и Андрей.

А эксперты в один голос уверяют, что весь этот роман – не более чем пиар-акция. Ведь о том, что Прохора будут "женить" на разбогатевшей Виталине, всезнающая Элина Мазур предупреждала еще в начале мая этого года. Она сообщила, что у бывшей жены Армена Джигарханяна с Первым каналом подписан контракт на три десятка эфиров. Поэтому шоу будет непременно продолжено.

"Редакторы "Пусть говорят!" за голову взялись, узнав, что теперь полгода им надо придумывать сюжеты и истории в связи с Цымбалюк-Романовской, ведь все уже давно обговорено и обсосано в связи с ее разводом, – рассказывала Мазур. – Поэтому на канале решили уговорить Прохора Шаляпина за десять миллионов сыграть любовь, а потом, возможно, и брак с бывшей зазнобой Джигарханяна".

При этом кандидатура Шаляпина возникла не сразу. Телевизионщики в коридорах "Останкино" уверяют, что рассматривалось несколько вариантов на роль потенциального мужа для Виталины. Например, была идея сделать ее женихом Тимура Еремеева, новоявленного сына покойного ныне актера Спартака Мишулина, но парень бежал без оглядки. Только этого скандала ему не доставало!

Ну а что же Виталина? Она с удовольствием включилась в эту игру. "Искренне удивлен отсутствием информации о том, что ты пытаешься таким образом отжучить музей-усадьбу Ф.И. Шаляпина", – написал ей в шутку один из поклонников. Мол, в прессе столько чуши пишут, что уже даже не смешно. Цымбалюк-Романовская отшутилась: "Уже продала и деньги в офшор вывела. Покупаем с Прохором дом в Монако". Хотя чем черт не шутит, может, и не смеется Виталинушка, а сделала столь скандальное заявление всерьез.