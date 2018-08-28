Звезда "Папиных дочек" уходит в декрет
В настоящее время артистке, готовящейся уйти в декретный отпуск, в Театре имени Ермоловой готовят замену. Но только на время.
"Ее роли в спектаклях "Утиная охота" и "Утюги" на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья после рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену", - приводит слова представителя театра "7Дней". Сама Мельникова свое интересное положение не комментирует, но и не скрывает.
"Когда мы с мужем поженились в 2013 году, все говорили, что мы сделали это тайком. Но это не так. Мы просто взяли и расписались, и это не должно было никого волновать", – заявила звезда сериала "Папины дочки". А недавно актриса призналась, что трудностей не боится, поскольку считает себя уже опытной мамой.
Отметим, знаменитость воспитывает двухлетнего сына. Примечательно, что Мельникова родила первенца в день рождения супруга. Материнство настолько пришлось Дарье по душе, что она начала вести свой блог об этом и даже создала марку одежды для беременных и кормящих.
Добавим, что личная жизнь актрисы Дарьи Мельниковой – тайна за семью печатями. Артистка практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына.
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