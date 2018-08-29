Жуков добивает живущих впроголодь шестерых детей и жену

Звезда 90-х Роман Жуков продолжает воевать с пока еще супругой Еленой. Теперь артист собирается засудить жену за клевету.

Жуков вновь стал героем ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала. Мужчина отметил, что заявления Елены в прессе о том, что он – домашний тиран, который бил детей и силой принуждал ее к интимной связи, – подлое вранье.

"Я подаю сейчас иск по защите своей чести и достоинства. Также – к издательскому дому, которому принадлежат издания, где были опубликованы ее слова, там разделяют ответственность", – заявил артист. Роман надеется, что Фемида встанет на его сторону и его жене придется заплатить штраф в размере ста тысяч рублей.

Жукова от своих слов отказываться не намерена. Она по-прежнему обвиняет мужа в жестокости. Также женщина утверждает, что она и ее дети сейчас живут впроголодь, так как Роман не платит алименты. Елена одна содержит шестерых ребятишек, она уже заложила в ломбард все свои драгоценности и меха, тогда как артист говорит совершенно другое.

Напомним, уже несколько месяцев звездное семейство не сходит с телеэкранов. Общественности стало известно, что брак Жуковых, в котором родилось семеро малышей, дал трещину. После того как их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория умерла в результате несчастного случая, супруги стали ссориться, сообщает Life.ru.

После на одном из ток-шоу выяснилось, что Елена изменяла супругу, однако Роман также не был верен. Жуков потребовал провести тест ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве. Как выяснилось, все малыши, которых родила Елена, – родные дети артиста.

Сейчас Роман живет в Сочи вместе со своей любовницей Ольгой Илларионовой. На берегу Черного моря он открыл отель и ресторан. К жене он возвращаться не собирается.