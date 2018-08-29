Вращающие интимными органами мужики довели Семенович до исступления

Анна Семенович отдыхает в Праге. Чешский град, Карлов мост, пивные и фирменная рулька – певице нравятся местные достопримечательности. Но особенно потрясла ее одна скульптура.

Возле музея Кафки, в центре чешской столицы, в 2004 году появилась странная инсталляция "Писающие мужчины". Она представляет собой фонтан, образованный стоящими друг напротив друга двумя справляющими нужду мужчинами. Интересно, что средняя часть скульптур благодаря установленным внутри моторам и компьютерам может поворачиваться из стороны в сторону .

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Автор этого спорного монумента – скульптор и художник Давид Черный – создал "памятник" мужчинам, которые справляют малую нужду на карту Чехии и одновременно "вычерчивают" около себя изречения известных пражан. Причем можно послать фразу на специальный платный номер в СМС, и мальчики "написают" и ее.

Провокационные скульптуры вращающих бедрами и "причиндалами" мужчин вызвали резкую критику общественности. Тем не менее работа Давида получила широкое признание и стала одной из ярких достопримечательностей чешской столицы.

Анна Семенович тоже поспешила оценить скульптуру. "Приехать в Прагу, чтобы увидеть, как мужики писают – такого я еще не видела", – сообщила певица поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram. Фигуры голых бронзовых мужиков довели артистку до исступления, она визжала от восторга и все не могла насмотреться на вращающиеся, хотя и бронзовые, члены. А уж в них-то Аня разбирается отлично и толк знает.