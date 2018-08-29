Табаков откровенно о дележке наследства отца-миллионера

58-летний Антон Табаков прокомментировал информацию о том, что его приглашали к нотариусу по поводу завещания отца. В настоящее время мужчина проживает заграницей.

В Сети появилась информация, что на днях наследники легендарного режиссера ознакомились с его завещанием. Якобы старшие дети – Антон и Александра Табаковы были приглашены на эту встречу. По имеющейся информации, они удивились, узнав, что отец им ничего не оставил в наследство.

Сын народного артиста СССР прокомментировал эту новость. "Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца", – цитирует Антона Табакова сайт "Комсомольская правда".

При этом он добавил, что, если бы это и было так, он не стал бы обсуждать это в СМИ. "Наследство, завещание – это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается", – заключил мужчина.

Напомним, о многомиллионном наследстве Олега Табакова стали писать сразу после его смерти. У него пятеро наследников. Это вдова Марина Зудина, старшие дети Антон и Александра, и младшие – Павел и Мария. Олег Павлович Табаков скончался 12 марта 2018 года.

Публикация от Starhit.ru (@starhit.ru) 27 Янв 2018 в 8:35 PST

Ранее в Сети появилась информация о том, что Павел Табаков пропал. Молодой человек опубликовал видео и фото в формате Stories, на которых поинтересовался у подписчиков, как он оказался на паромной переправе недалеко от подмосковных Луховиц. При этом Павел спросил "с кем бухал" и отмечал, что ничего не помнит. К счастью, это оказалось всего лишь шуткой.