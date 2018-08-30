Кончина Кобзона лишила слов рыдающую вдову

Они были вместе 47 лет. И Нинель Кобзон все это время оставалась музой певца.

"Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем", – этими страшными словами информагентству ТАСС помощник подтвердил смерть народного артиста СССР.

Нинель Михайловна – третья жена Кобзона. Она младше мужа на 13 лет, но в семье всегда была главной – ангелом-хранителем домашнего очага. Их свадьба состоялась в 1971 году, с тех пора супруги были неразлучны.

В январе 1974 года у них родился сын Андрей. Он окончил музыкальный институт в Голливуде. В середине 90-х вместе с Артуром Куриленко и Андреем Цукербергом создал клуб "Джусто". В прошлом ударник группы "Воскресение", затем – "Моральный кодекс", играл с Алексеем Романовым и Андреем Сапуновым (музыкантами "Воскресения"), затем стал бизнесменом – открыл ряд ресторанов и занимается недвижимостью. А в 1976 году у Кобзона появилась дочь Наталья. У Иосифа Давыдовича десять внуков, старшему из которых 19, а младшему восемь лет.

Напомним, о том, что 80-летний певец был госпитализирован, стало известно еще 26 июля. На протяжении 13 лет певец пытался победить онкологию. Как сообщают СМИ, Кобзон скончался в столичном госпитале имени Бурденко.

Одним из первых память Иосифа Кобзона почтил Владимир Винокур. Он опубликовал послание к родным артиста, в котором выразил свои соболезнования и слова поддержки. "Скорбим! Любим! Помним! Дорогая Нелли Михайловна, Андрей, Наталья, держитесь, мы с Вами! Внукам ПОКЛОН!" – написал Винокур в своем микроблоге в Instagram.