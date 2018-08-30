Родные делят миллиарды Кобзона

После похорон певца, которые состоятся 2 сентября, перед его родными встанет сложная, неприятная задача – раздел имущества. И побороться там будет за что.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон пять раз подряд был признан самым богатым среди "звездных" депутатов – его доход в 2016 году составил 45,57 миллиона рублей. А в 2015-м артист, судя по декларации, опубликованной на сайте нижней палаты, заработал значительно больше – 99,13 миллиона рублей.



Тогда он заявил, что владеет пятью квартирами, пятью земельными угодиями и тремя жилыми помещениями. Особняки расположены в лесной зоне поселка Баковка, которая входит в зону Старого Переделкино. На одной огромной территории с круглосуточной охраной живет вся большая семья Кобзона.

Первый участок земли в 84 сотки с построенной на нем дачей Иосиф Давыдович приобрел здесь в 1978 году за 70 тысяч рублей. Это довольно большая сумма по тем временам, которую певцу пришлось отдавать друзьям и коллегам более трех лет. Ранее здесь жил маршал Рыбалко и академик Лопухин.

С годами певец расширил участок и дом. И сегодня в Баковке Иосифу Давыдовичу принадлежат два гектара земли и шесть построек: жилые дома (413, 548 квадратных метров, 262 квадратных метра), гостевой дом (568 квадратных метров), дом охраны (417 квадратных метров), хозблок (191 квадратный метр). Примерная стоимость всей "резиденции", как пишет Super.ru, составляет около 400 миллионов рублей.

Был у него и элитный двухуровневый пентхаус на Новом Арбате, 29, площадью 671 квадратный метр. Долгие годы соседями артиста там были братья Вайнеры. Стоит такая квартира сегодня примерно 500 миллионов рублей. Также родственники артиста могут получить в наследство его автомобиль – Иосиф Давыдович передвигался на Mercedes Maybach стоимостью более десяти миллионов рублей.

По самым скромным подсчетам, состояние Кобзона, включая банковские активы, может превышать два миллиарда рублей. Но он их честно заработал – голосом, талантом и любовью к сцене, которую сохранял всю жизнь.