Стали известны подробности похорон Кобзона

В этом году российская культура потеряла многих без сомнения великих людей – Олега Табакова, Михаила Державина, Станислава Говорухина, Людмилу Сенчину, Олега Анофриева. Теперь же пришла новость о кончине Иосифа Кобзона. Его похоронят 2 сентября.

Место похорон певца – Востряковское кладбище – было определено еще при его жизни. Кобзон написал тогда бумагу, в которой завещал похоронить себя рядом с матерью. "Выкупил участок на Востряковском кладбище, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – пояснил певец. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".

На Востряковском кладбище, считающемся главным иудейским погостом в России, похоронены многие уважаемые люди – физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров.

А вот как пройдет прощание с певцом, пока вопрос. Очевидно, его, еврея по происхождению, не будут отпевать по православным канонам в храме Христа Спасителя, как, скажем, Бориса Ельцина, Галину Вишневскую или Станислава Говорухина. Кобзон при жизни если и ходил, то в Московскую хоральную синагогу в Спасоглинищевском переулке, где у него даже было именное место с медной табличкой.

В 2006-м Кобзон пел на 100-летии этой синагоги, а в 2012-м выступал там перед ветеранами и инвалидами ВОВ, узниками концлагерей, а также их родными и близкими. Певец всегда оказывал этому святому заведению помощь.

Место для гражданской панихиды пока не определено, но не исключено, что это будет Кремлевский дворец, где 20 сентября прошлого года артист дал большой концерт по случаю 80-летия.

Несомненно, на прощании будут первые лица государства и члены Госдумы - в 2003 году певец в очередной раз был избран депутатом, вошел во фракцию "Единая Россия". Кобзон также был избран председателем комитета по культуре нижней палаты парламента.