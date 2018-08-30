Кобзона вспомнили с неожиданной стороны
Политик Ирина Хакамада, выражая соболезнования близким Иосифа Давыдовича, рассказала, как во время захвата театрального центра на Дубровке в 2002 году, артист, рискуя собой, вел переговоры с террористами. Тогда Кобзону удалось вывести из здания пятерых заложников – женщину и детей.
"В „Норд-Осте“ он был мне опорой и защитой. Человек с огромным масштабом личности и честью воина", – сказала Хакамада. Также она отметила, что Иосиф Давыдович стал частью истории.
О том, что артист был не робкого десятка говорит и музыкант Юрий Лоза. "Он был способен на поступок. Зайти к террористам на Дубровке – это дорогого стоит. Я всем говорю: а вы бы вошли? Они же неадекватные, у них пальцы на курке, они обвешаны поясами шахидов… Ну как можно вот так взять и собственную жизнь поставить на кон?" – рассуждает Лоза.
Добавим, что женщина, которую Кобзон вместе с детьми вывел из захваченного театра, Любовь Корнилова не смогла найти слов, чтобы описать горечь утраты и выразить соболезнования. "Я не буду ничего говорить, извините", – цитирует женщину телеканал "360". Этот же источник сообщает, что Любовь будет присутствовать на похоронах звезды эстрады.
Добавим, что Корнилова и Кобзон после тех ужасных событий 2002 года продолжали поддерживать связь. Впоследствии у Любови родился ребенок, которого назвали в честь Иосифа Давыдовича.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа в Москве на 81-м году жизни. Российский певец будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там же находятся могилы его близких родственников.
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