"Вы ушли к Махмуду": известный ведущий трогательно обратился к умершему Кобзону

Владимир Березин много раз вел концерты с участием Иосифа Кобзона. Но диктор не только объявлял выступление певца, но был дружен с ним, несмотря на разницу в возрасте. После смерти артиста ведущий написал артисту трогательное послание.

"Иосиф Давыдович, этого дня мы, ваши друзья, коллеги и близкие, боялись больше всего, – обратился к покойному аки к живому Березин. – Все эти годы, пока вы боролись, побеждали и снова боролись, являя пример того, что зовется мужеством... Сколько людей в эти минуты почувствовали боль... боль от потери родного человека. Человека и артиста с большой буквы!"

"Иосиф Давыдович,спасибо вам за все: за добрые дела (Боже, сколько Вы их сделали людям!), за важные и нужные слова, за достоинство Гражданина, Мужчины и Артиста! Иосиф Давыдович, Вы ушли к маме, к Махмуду (Эсамбаев, первый артист СССР, выступивший с сольной программой и собравший в одном концерте танцы народов мира. – Прим. ред.), к друзьям, родным, которые ждут вас ТАМ... Царствия небесного вам, помните нас, помогайте нам, грешным, ОТТУДА, как это вы делали всегда... А мы будем помнить вас, будем чтить память о вас здесь... долго, долго, долго", – написал Березин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Человек согревал наши сердца, проникновенные песни, которые грели души, слушаю и плачу", "Его голос будет звучать в наших сердцах", "Ушел мэтр, а вместе с ним – эпоха", "Он – совесть нашей эстрады!" – комментируют пост друзья Березина.

Напомним, народный артист Советского Союза и ряда республик скончался, не приходя в сознание, утром 30 августа в госпитале имени Бурденко на 81-м году жизни. Он 13 лет мужественно боролся с онкологией, но рак оказался сильнее. Похоронят певца 2 сентября на Востряковском кладбище столицы.