Жена Овечкина поделилась подробностями родов

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, что, благодаря умелым действиям врачей, ее сын Сергей появился на свет очень легко. Молодая мама отметила, что теперь хочет рожать еще и еще.

Около двух недель назад 24-летняя Анастасия подарила первенца спортсмену. Первое время справляться с младенцем девушке помогала родная сестра Мария, однако вскоре новоиспеченные родители начнут подыскивать няню, чтобы обеспечить себе возможность немного отвлечься от родительских забот.

За несколько недель до родов Шубская рассказывала, что сейчас ее муж работает в Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать она будет на чужбине. Настасья отметила тогда, что нет принципиальной разницы, где их первенец появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.

Так и вышло, жена спортсмена рожала в США, и на какое-то время девушка и младенец останутся там. Дело в том, что Александр в 2008 году подписал контракт на 13 лет с американским хоккейным клубом "Вашингтон Кэпиталз".

А теперь Анастасия рассказала подписчикам новые детали. На странице молодой мамы появился пост благодарности специалистам клиники: "Во время родов я абсолютно не испытала ни волнения, ни страха! После таких родов хочется рожать и рожать. Я безумно счастлива, что узнала о Вас! Спасибо вам за ваш профессионализм! <…> Хочу сказать сразу для тех, кто, читая этот пост, подумал: „Ну вот, реклама, а им за это бесплатные роды и т.д.“. У меня в любом случае бесплатные роды, по страховке", – цитирует Анастасию Teleprogramma.pro.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкое торжество, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили пир на весь мир.

