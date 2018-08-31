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Агутина не пустили на сцену шоу "Голос 60+"

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
В сентябре стартует проект Первого канала "Голос 60+". Уже начался кастинг участников. Среди претендентов был замечен отец одного из членов жюри – 83-летний Николай Агутин.
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Родитель Леонида Агутина признался, что ему и другим желающим блеснуть своими вокальными данными пришлось долго ждать своего выхода. Сразу на сцену не пустили, даже не смотря на родственную связь с ментором проекта.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин Певец

Пожилой мужчина восемь часов сидел за кулисами, прежде чем ему удалось выступить перед наставниками "Голоса". В тот день попробовать себя пришли 25 человек, к тому же всех задерживала несколько раз ломающаяся аппаратура.

Николай отметил, что не говорил наследнику о своем намерении участвовать в шоу, поэтому для Агутина-младшего это был настоящий сюрприз. "Он был жутко удивлен, когда узнал меня по тембру голоса. Правда, сначала долго не нажимал красную кнопку. Потом слушал, слушал и понял: "Это точно отец поет!" – цитирует Николая Ura.ru со ссылкой на Life.ru.

В прошлом Николай Агутин был довольно известным композитором, поэтом и исполнителем. Песни его сочинения входили в репертуар многих артистов. В Гнесинском училище ему довелось учиться вместе с Иосифом Кобзоном, сообщает EG.ru.

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Добавим, что на этот раз среди менторов "Голоса 60+" оказался народный артист Лев Лещенко. Вместе с ним наставниками стали популярные певцы Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин.

Отметим, что в новом сезоне изменилась студия нашумевшего проекта. Наставникам оборудовали модифицированные кресла с черными спинками, которые уже по достоинству оценила Пелагея. А для родственников участников оборудована специальная комната с окном на сцену, теперь выступающий сможет видеть реакцию своей группы поддержки.

Автор: Руслана Алексеева31 августа 2018, 09:09

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