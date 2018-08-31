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Кабинет Иосифа Кобзона превратится в мемориальный музей

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda/
В московской гостинице "Пекин" на Большой Садовой улице расположены офисы многих артистов, например, Александра Розенбаума. Но самый большой и представительный был у Иосифа Кобзона – он занимает почти весь девятый этаж. Корреспондент Dni.Ru побывал там.
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Много лет офис Кобзона располагался в гостинице "Интурист" на Тверской улице возле Кремля. Но в 2002 году тогдашний мэр столицы Юрий Лужков назвал здание 1970 года постройки "гнилым зубом" и распорядился его снести. Тогда же Иосиф Кобзон "переехал" в "Пекин", что всего в двух станциях метро в сторону области. 

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Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Офис певца поражает – огромная приемная, рабочий кабинет, комната отдыха. На стенах – многочисленные фотографии знаменитых политиков, певцов и спортсменов, с которыми судьба сводила Иосифа Давыдовича в разные годы жизни. "Я не убрал ни одного снимка в угоду политической конъюнктуре или моде, – рассказывал артист. – Это все – часть моей истории, почему я должен ее стесняться в угоду кому-то".

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Герб страны, портрет президента страны Владимира Путина и совместный c ним портрет у певца всегда висели на почетном месте – над рабочим столом. А рядом – дружеские шаржи, фотографии дорогих людей. 

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Сегодня говорят, что здесь может появиться мемориальный кабинет Кобзона. Благо, что недостатка в экспонатах нет. В нескольких шкафах у певца выставлены подарки друзей, его диски. Особенно артист гордился подарочным изданием лучших своих композиций, которое вышло к юбилею. "Иосиф Давыдович, сколько всего вы спели песен?" – спросил корреспондент Dni.Ru артиста. "Никогда не считал, но говорят, что более 3000, хотя некоторые – всего по одному разу", – признался он. И подарил Dni.Ru два диска с автографами на память.

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

Если музей в этом легендарном кабинете все-таки появится, то было бы логично перенести сюда мраморную доску из фойе ныне снесенного концертного зала "Россия" с надписью "В день и час последнего концерта Иосифа Кобзона", установленную там на 60-летие певца.

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

"Когда решили снести концертный зал "Россия", все артисты возмутились, ведь он был намоленный! – рассказывал исполнитель. – Моя подпись в числе многих стояла под письмом противников его сноса. Но Лужков тогда обманул меня. Он сказал: "Я обещаю тебе, что максимум через два года на этом месте будет три зала – "Россия", камерный для симфонической музыки и молодежный, под ночной клуб. Я собрал всех наших артистов, мы посовещались и решили, что два года можно потерпеть. Поэтому и согласились со сносом".

Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru

"В итоге стройка шла 11 лет… А что касается доски, то она находится в запасниках у художественного руководителя Кремля Петра Шаболтая. Даже если отстроят зал, то я попросил ту доску не вывешивать. Она уже неактуальна", – говорил Кобзон во время последнего интервью...

Автор: Феликс Грозданов31 августа 2018, 14:21
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